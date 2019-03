Waarom Johan Vlemmix in het ziekenhuis werd opgenomen: 'Ik had het nooit moeten doen'

Verkleed als kip om middernacht over een balk proberen te fietsen en dan in het water vallen. Het was de spreekwoordelijke druppel waarom Johan Vlemmix deze week in het ziekenhuis belandde. ''Ik heb het allemaal aan mezelf te danken.''

Het leek een mooie carnaval te worden voor Johan Vlemmix. Als prins carnaval van Veldhoven wachtte hem een groot feest. Vooraf was hij al flink verkouden, maar hij besloot het rustig aan te gaan doen. Toch ging het mis.

'Funest geworden’

''Het is allemaal anders gelopen dan ik dacht'', vertelt Johan aan Omroep Brabant. ''Ik had eerst al een behoorlijke griep maar ik wil de mensen niet teleurstellen. Vooral met carnaval heb je veel verplichtingen zoals met bejaarden en verstandelijk gehandicapten. Je wil je laten zien. Dus heb ik het nuchter gehouden.''

Maar tijdens de carnaval wilde Vlemmix zich niet laten kennen. ''Ik ben zo dom geweest om mij over te laten halen om verkleed als kip om middernacht over het water te gaan fietsen en dat ging mis. Dat was te veel van het goede. Ik was al onder behandeling maar alles bij elkaar is het toch funest geworden. Daarom ben toch maar naar het ziekenhuis gegaan. Ik had het nooit moeten doen.''

'Zo dom geweest'

Terugkijkend steekt Johan de hand in eigen boezem. ''Dat iemand van mijn leeftijd (60, red.) met zijn zieke hoofd verkleed over een balk gaat fietsen. Ik ben zo dom geweest. Je moet wel een beetje verstandig zijn. Dit heb ik allemaal aan mezelf te danken.''

Voor Vlemmix moet er nu wel wat gaan veranderen. ''Het heeft mij wakker geschud over hoe ik de toekomst in zal gaan. Het is een grote wake-up call. Ik wil graag mensen aan het lachen maken maar er zijn veel andere dingen in het leven die veel belangrijker zijn.''