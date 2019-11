21 tips over dodelijk scooterongeluk vrouw (66) na aandacht in Opsporing Verzocht

EINDHOVEN -

De politie heeft 21 tips gekregen die naar de mogelijke dader van een dodelijk ongeluk in Eindhoven leiden. De 66-jarige Bep van de Langenberg werd op 15 september aangereden, nadat een personenauto haar geen voorrang had gegeven . De bestuurder stopte even, maar reed daarna door. De vrouw stierf een dag later.