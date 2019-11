Een vrouw met ballen: WK Pétanque laat droom uitkomen voor Jenny den Baas

Pétanque is de Provençaalse variant van jeu de boules. Dat ze naar het WK gaat is een droom die uitkomt voor Jenny. “Mijn moeder zei nog tegen me, weet je nog toen je een jong meisje was. Dat je toen er van droomde om ooit op een WK of EK te staan. Toen zei ze vorige week tegen me, het is je gelukt. Mijn droom komt uit, geweldig.”

Jenny begon al heel jong met pétanque. Ze heeft veel liefde voor de sport, maar toch stopte ze er tien jaar geleden mee. “Het plezier was er af. Ik kreeg mijn eerste kind. Vervolgens kwamen er nog twee. Toen was het gewoon druk met werk en drie kinderen. Maar ik ben toch weer begonnen. Daar ben ik heel blij mee.”

Het betekende wel hard werken om weer op niveau te komen. “Dan merk je dat de souplesse er uit is. Het gaat best wel lastig. Maar uiteindelijk door veel te spelen en veel te trainen kwam het weer goed”, vertelt Jenny.

Het WK Pétanque is van 8 tot 11 november in Cambodja.