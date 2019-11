Handtekeningenactie levert niks op: geen referendum over zelfstandig Grave

Aan inwoners van Grave wordt niet opnieuw gevraagd of zij willen dat de gemeente zelfstandig blijft of aansluit bij de herindeling van gemeente Land van Cuijk. Een petitie voor een opiniepeiling sneuvelde dinsdagavond in de gemeenteraad, omdat de twee coalitiepartijen tegenstemden.

Initiatiefnemer van de petitie, Erik van den Ouwelant van oppositiepartij D66, is teleurgesteld, maar niet verbaasd. "We wisten dat de coalitie standvastig zou zijn. Ze negeren echter wel de stem van de bewoners.''

Kiezen voor zelfstandigheid of samengaan

De politicus pleitte voor een raadgevend referendum waarin bewoners kunnen kiezen tussen zelfstandigheid of samen een gemeente vormen met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. De gemeenteraad zou dan uiteindelijk volledig de keus hebben om naar de opiniepeiling te luisteren of het te negeren.

Oppositiepartijen D66, VP Grave en Liberaal Land van Cuijk Grave verzamelden de afgelopen dagen 1151 handtekeningen van stemgerechtigden in het dorp, zo'n tien procent van alle inwoners van Grave. De twee coalitiepartijen zien echter niks in een nieuwe peiling. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, begin 2018, werd bewoners ook al gevraagd over de toekomst van de vestingstad.

Mede omdat er in de tussentijd meerdere ontwikkelingen zijn geweest, wilde Van den Ouwelant van D66 opnieuw naar de voorkeur van het volk vragen. Volgens Van den Ouwelant ziet coalitiepartij Lokale Partij Grave (LPG) het nut er niet van in, omdat een vorige peiling, uit 2018, nog zou voldoen. Toen stemden 44 procent van de Gravenaren voor zelfstandigheid. Fractievoorzitter Astrid Bannink gaf eerder aan dat ze niet achter de twee keuzes van de peiling staat. "Wij denken dat er nog meer mogelijkheden zijn dan alleen maar te gaan herindelen met Land van Cuijk. Dus wij vinden het nu nog te vroeg."

De oppositiepartijen beraden zich nog op welke volgende stappen ze gaan zetten zodat bewoners toch hun voorkeur bekend kunnen maken.