Huiselijk geweld komt zelden alleen, blijkt uit onderzoek Tilburg University

Slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak nog veel meer problemen dan alleen het geweld van hun partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburg University en het Fonds Slachtofferhulp. Het gaat om problemen op het werk en geldproblemen, maar ook op juridisch, religieus en lichamelijk gebied hebben ze het zwaar. Het is de eerste keer dat problemen onder slachtoffers van huiselijk geweld worden vergeleken met problemen onder niet-slachtoffers.

Voor het onderzoek zijn sinds 2018 slachtoffers van huiselijk geweld, slachtoffers van ander geweld en mensen die niet met geweld te maken hebben gehad ondervraagd. Hun antwoorden zijn met elkaar vergeleken.

Enorme verschillen

Bijna de helft van de slachtoffers van huiselijk geweld kampt met zes of meer ernstige problemen in het leven. Bij niet-slachtoffers is dat krap 5 procent en bij slachtoffers van ander geweld 20 procent.

Geen verrassing is dat de verschillen tussen slachtoffers en niet-slachtoffers het grootst zijn bij problemen met de partner (47 procent verschil) en fysieke problemen (37 procent verschil), maar ook gebrek aan emotionele steun (36 procent verschil) en psychische problemen (29 procent verschil) vallen op.

Multidisciplinaire steun

"De uitkomst wijst erop dat slachtoffers van partnergeweld het meest gebaat zijn bij een multidisciplinaire ondersteuning, waarin alle problemen, variërend van psychische tot financiële problemen, worden aangepakt" aldus de onderzoekers.