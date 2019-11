Man acht keer beschoten bij uit de hand gelopen drugsdeal: 9 en 2,5 jaar cel geëist

BREDA -

Justitie heeft woensdag bij de rechtbank in Breda negen jaar cel geëist tegen 24-jarige man voor een ripdeal in Breda, waarbij een andere man acht keer werd beschoten. De verdachte uit Dordrecht was vorig jaar november naar een huis aan de Amerstraat gegaan om er drugs te kopen. Hij droeg toen een enkelband vanwege een eerdere veroordeling, zo bleek tijdens de rechtszaak.