Hiep hiep hoera! Flink behaarde 100-jarige viert bi(j)zondere verjaardag

Museumvoorzitter Marcel Deelen zat woensdagmiddag al vroeg te wachten op de komst van de verjaardagsvisite. "Zelfs vanuit Artis komen gasten, want daar heeft hij vroeger gewoond", vertelt hij trots terwijl hij een hap van zijn slagroomtaart neemt.

Dierentuin

Wisent genaamd Schaljapin werd op 6 november 1919 geboren in Duitsland. Het was een van de 56 laatste wilde wisenten. Een paar jaar later verhuisde hij naar de Amsterdamse dierentuin om voor nageslacht te zorgen.

Bekijk de video en lees verder.

Het ruig behaarde dier overleed in 1937, maar er volgde al snel een nieuw bestaan voor Schaljapin. Via via kwam het opgezette dier naar het museum in Oudenbosch.

Nieuw leven

Van 'een dooie boel' wil Deelen, op deze enigszins opmerkelijk te noemen feestdag, niets weten. "Het is niet niks hoor, een eeuwfeest. We pompen er gewoon nieuw leven in."

De wisent in het museum in Oudenbosch is jarig. (Foto: Erik Peeters)

Voor een dier dat al zo lang dood is, staat hij er nog erg florissant bij. "We hebben hem in 2014 wel een opknapbeurt gegeven, omdat de naden los begonnen te raken", verklapt de museumvoorzitter

Mooi verhaal

Hoewel de wisent zelf maar hooguit 19 kaarsjes uit kon briesen, pronken de slingers met het cijfer honderd in de museumruimte. Het moet duidelijk zijn dat Schaljapin kan terugkijken op een prachtig leven.

"En op een feestje", voegt Deelen er snel aan toe. De wisent, liever geen feestvarken genoemd, mag dan wel morsdood zijn hij vertelt nog altijd een mooi verhaal.

Taart

"Heerlijk die taart. Dat hebben we er toch mooi aan overgehouden", zegt Deelen terwijl de rook van de gedoofde kaarsjes omhoog kringelt. Het zou nog lang onrustig blijven in het museum. "Proost! Op naar de 200 ouwe reus!"