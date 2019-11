24-jarige uit Schijndel moet 41 maanden cel in om drugshandel, vader vrijgesproken

Ricardo V. uit Schijndel moet 41 maanden de cel in voor handel van kilo's cocaïne en wiet. De vader van de 24-jarige en nog een andere man waren ook verdachten in de zaak. Zij werden woensdag door de rechter vrijgesproken.

Het drietal werd in april dit jaar opgepakt toen een arrestatieteam een inval deed in een bedrijfsloods in Heeswijk-Dinther. Daar trof de politie zeven kilo cocaïne en tien kilo wiet aan. De politie kreeg in de maanden voor de inval informatie binnen over een vader en een zoon uit Schijndel die zich zouden bezighouden met cocaïnehandel.

De loods werd door de zoon voor een gedeelte gehuurd. Vanuit hier dreef hij een banden- en autohandel. In getapte chatberichten zagen rechercheurs dat de 24-jarige man met een cliënt afsprak om ''6'' te brengen. In de loods trof de politie vervolgens zes verpakte blokken cocaïne van ongeveer een kilo in gewicht. Een zevende pakket cocaïne werd elders in de loods gevonden.

LEES OOK: Cocaïne en hennep gevonden in garagebedrijf in Heeswijk-Dinther, vijf mannen aangehouden

De rechter zei in de rechtbank dat dit bewijs is dat de man zich bewust bezighield met drugshandel. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is dat de vader af wist van de criminele bezigheden van zijn zoon.