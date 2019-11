Lekker klimmen en klauteren terwijl de leraren staken, kinderen leven zich uit in binnenspeeltuin

“We hebben de kinderen amper gezien, maar het was heel erg gezellig”, vertelt Triny Toonen. Zij was met haar twee kleinkinderen en haar dochter naar de binnenspeeltuin. “De kinderen waren alleen maar aan het spelen. Vooral mijn oudste kleinkind was de hele dag op het voetbalveldje te vinden. Ik heb gezellig bij gekletst met mijn dochter.”

Koffie drinken

Suzan van den Oever was met vijf kinderen en haar schoonzus in de binnenspeeltuin. “Het was hartstikke leuk, maar ook heel erg druk.” Ook bij haar zijn de kinderen op hun vrije dag helemaal losgegaan. “Ze hebben een hele leuke dag gehad en wij hebben lekker koffie gedronken en gekletst.”

In het klimrek

Oppasmoeder Karin Bakermans was met drie kinderen naar het speelfestijn en ze vond het super. “Het was heel onverwachts, maar de kinderen waren heel enthousiast.” Karin kreeg zelf niet de kans om rustig een kopje koffie te drinken. “Ik moest op een gegeven moment met de kinderen mee in het klimrek. Gelukkig kwam ik andere moeders onderweg in het rek tegen, dus ik was niet de enige.”

Door de staking was het niet alleen in Monkey Town druk, ook andere attracties zoals musea en dierentuinen kregen meer bezoekers dan normaal . Zo ook het Philips Museum in Eindhoven. "Er waren echt enorm veel kinderen. We zijn een klein museum, normaal krijgen we zo'n honderd mensen per dag, nu toch wel 40 procent meer", laat een woordvoerster van het Philips Museum in Eindhoven weten.