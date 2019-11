Heel veel oude panden in Tilburg zijn gesloopt, maar de winkel van De Gruyter wordt juist opgeknapt

De Gruyter was tot midden jaren 70 een vertrouwd beeld in de Nederlandse straten. De supermarktketen uit Den Bosch had op het hoogtepunt meer dan 550 winkels, waaronder dus die aan de Gasthuisring in Tilburg. Het pand heeft ook de kenmerkende gevel, met in gouden letters 'P. de Gruyter & Zn'.

Het oude winkelpand van De Gruyter aan de Gasthuisring in Tilburg.

"Een prachtig pand in Tilburg, zo heb je er niet veel", vindt architect Dagmar Ebbeling. "Het heeft een grote pui met veel keramiek, dat zie je bijna nergens meer." Met vijf collega's werkt ze voor een architectenbureau dat in de vroegere winkel van De Gruyter is gevestigd. Ze noemen zich, met een knipoog naar het verleden, 'Studio De Gruyter'.

Muziekschool

Ebbeling kent de geschiedenis: "Het was een winkel met magazijn erboven. Nadat de winkel was gestopt, heeft er een muziekschool in gezeten en later ook een landschapsarchitect."

Het Tilburgse pand van De Gruyter in de tijd dat er een muziekschool in was gevestigd. De kenmerkende gouden letters aan de gevel waren toen niet te zien.

Het architectenbureau brengt het pand voor een groot deel terug in de oude staat: "Bijvoorbeeld de pui. Die was geschilderd. Maar oorspronkelijk was die blank gelakt. Dat herstellen we."

Lijst

Het interieur van de supermarkt komt uiteraard niet terug. Maar je kunt het nog wel een beetje zien. Op de begane grond liep door de hele winkel aan de bovenkant een lijst en die komt terug."

De oude inrichting van de supermarkt van De Gruyter in Tilburg. De lijst die aan de bovenkant van de muur loopt, komt terug in het nieuwe ontwerp.

Huisarchitecten

Omdat er op de begane grond nog flink wordt verbouwd, zijn de architecten tijdelijk op de eerste verdieping gaan zitten. Daar tovert Ebbelling ook de oude bouwtekeningen uit 1931 tevoorschijn. Dat was volgens haar een interessante periode: "De panden van De Gruyter werden altijd ontworpen door de huisarchitect, Willem Welsing. Maar dit is één van de eerste panden die door zijn opvolger Teunis Wilschut is ontworpen. Dus je ziet dat dit zakelijker en strakker is."

Duurzaam

Vooral aan de binnenkant wordt het pand ook aangepast, zodat het pand voldoet aan de eisen van deze tijd. "Er komen ramen met extra isolatie. We gaan van het gas af en zonnepanelen zorgen voor de electriciteit. We hebben echt geprobeerd het zo duurzaam mogelijk aan te pakken."

Op 13 december wordt het opgeknapte pand van De Gruyter geopend.