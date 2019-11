Breaking Bad in de Peel, 'familiebedrijf' verdiende miljoenen in drugscircuit

Achter de luiken van kringloopwinkels in Someren en Helmond ging in 2017 en 2018 een miljoenenbedrijf schuil dat zich bezighield met de handel in drugs en de productiemiddelen om xtc te maken. De rechtbank in Den Bosch velde woensdag het vonnis over vijftien verdachten. De rechtszaak bood een onthullend inkijkje in het Brabantse drugsmilieu.

Het scenario van de Netflix-serie Breaking Bad kan de prullenbak in. Het verhaal over de drugsbende onder leiding van Sjef S. doet meer met de oren klapperen dan de populaire Amerikaanse (verzonnen) versie. Wie verwacht nu achter een kringloopwinkel vol kerstspullen, televisies en koelkasten een soepel gesmeerde drugshandel?

Bhutia

Onder de titel Bhutia begon de politie in augustus 2017 een grootschalig onderzoek. Daarbij werd alles uit de kast gehaald. Undercoveragenten begaven zich op het toneel als pseudokopers van zoutzuur, aceton, mierenzuur en andere zaken die nodig zijn voor de productie van xtc. Bendeleden werden gevolgd door observatieteams en met peilbakens in hun auto. Berichten op afgeschermde PGP-telefoons werden onderschept en gesprekken met verborgen apparatuur afgeluisterd.

Het zo opgebouwde bewijsmateriaal was even overdonderend als onthutsend. Uit de feiten die justitie in de rechtszaak naar voren bracht, blijkt dat Sjef S. -alias 'De Lange'- met zijn broer John S. een strak georganiseerd familiebedrijf runde. Een onderneming waarbij een aantal zonen en vrouwen een handje toestaken.

Witwassen

De handel floreerde zodanig dat meerdere keren per week het geld naar de loods van een Çhinese 'wisselaar' in Nieuwegein werd gebracht. Voor de meeste ritten werd John van B. ingezet. Hij was ook werkzaam in de kringloopwinkels en leverde met zijn Volkswagenbusje bedragen af van rond de miljoen euro per keer. De chauffeur bracht ook bestellingen met cocaïne rond.

Behalve het genoemde drietal, behoort ook Sjef S. junior -alias 'Kleine Sjef'- tot de harde kern van de criminele organisatie die vanuit de kringloopwinkels hun nering drijft. Tijdens een bezoek van een undercoveragent aan de zaak in het centrum van Someren, vraagt hij de pseudokoper 'hoe hij zijn pillen kleurt'. Om vervolgens te vertellen hoe hij dat zelf doet.

Invallen

Wanneer eind 2017 de kringloopwinkel verhuist naar Helmond, gaat de handel daar verder. Ook daar vertoont zich een undercoveragent die erin slaagt om een belastende deal te sluiten. In totaal koopt de politie twee grote partijen chemicaliën voor de productie van MDMA, de grondstof waarmee xtc-pillen gemaakt worden. Ook slaan de pseudokopers bijna vier kilo kant-en-klare MDMA in.

Wanneer er voldoende bewijsmateriaal is vergaard, valt de politie op 31 januari 2018 binnen. Dat gebeurt op vijftien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland. Het gaat om loodsen, woningen en winkelpanden. In totaal levert het grootscheepse onderzoek vijftien verdachten op.

Tijdens de rechtszaak komen een aantal opmerkelijke details aan het licht. Zo biedt Sjef S. de undercoveragenten honderd kilo MDMA aan. Blijken John van B. en zijn vrouw Mien volgens gegevens van de belastingdienst en de Rabobank geen inkomsten te hebben, maar storten ze wel contant bijna 70.000 euro op hun rekening. De rechter vindt het 'opvallend' dat het echtpaar geen gebruik maakt van betaalautomaten voor de aankoop van levensmiddelen of brandstof.

Zorg- en huurtoeslag

Net als de zorg- en huurtoeslag die het tweetal ontvangt. Terwijl uit de afgeluisterde gesprekken tussen John en Mien blijkt dat ze het geld vrijwel nooit per biljet, maar in bundeltjes of pakketjes telden. Mien W. betoogde bij de rechtbank dat ze niet op de hoogte was van haar mans zaken en niets wist van de bijna vier kilo cocaïne die bij de huiszoeking werd gevonden. Ook zat ze bij haar man alleen in het Volkswagenbusje om 'de hond uit te laten'. De rechter vond haar verklaring ongeloofwaardig en acht overtuigend bewezen dat zij hand- en spandiensten heeft verricht.

Straffen

Ook de overige verklaringen van de drugsbende veegt de rechter van tafel. Op één persoon na, heeft de rechtbank alle verdachten veroordeeld tot een verblijf in de cel, geldboetes en taakstraffen wegens overtreding van de opiumwet, witwassen of verboden wapenbezit. De hoogste straf kreeg Sjef S. opgelegd. De rechter beschouwt hem als de leider van de criminele organisatie. Hij kreeg acht jaar gevangenisstraf. Zijn broer John uit Heeze, mede-eigenaar van de kringloopwinkels, werd veroordeeld tot vijf jaar. John van B. uit Geldrop kreeg zeven jaar cel opgelegd. De rechter ziet de overige familieleden en bendeleden als medeplegers en legde hen tussen de 21 en 15 maanden gevangenisstraf op.

Bij de uitspraak liet de rechtbank sterk meewegen dat Brabant de zware gevolgen moet torsen die de georganiseerde drugscriminaliteit keer op keer veroorzaakt.