BEERS -

Boer Gerbert Oosterlaken is boos en verbaasd dat dierenactivisten mogelijk bij zijn veehouderij willen gaan demonstreren. Er gingen woensdagavond geruchten dat er acties kwamen bij de boerderij aan de Elstweg in Beers. Sindsdien stonden er veel collegaboeren op zijn erf om de boel te bewaken en was de politie aanwezig. Bekijk de reactie van Gerbert in onderstaande video.