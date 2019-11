Mogelijk demonstratie van dierenactivisten bij varkenshouderij in Beers, politie staat paraat

De eerste geruchten van de demonstratie kwamen rond zeven uur binnen. Er gaan berichten over de actie rond op sociale media. Er staan een tiental boeren aan het begin van de straat. Zij staan daar om eventuele actievoerders tegen te houden. De politie kan zelf nog niets zeggen over de situatie. Ondanks dat er meerdere politiewagens aanwezig zijn bij de boerderij.

Buurmannen

Twee boeren die in de buurt van de boerderij wonen hoorden om zes uur al dat er geruchten waren over een mogelijke demonstratie. "We zagen meer verkeer komen en toen zij we meteen naar deze boerderij gegaan", vertellen Mat Gerrits en Stefan Klaassen. Er staan op dit moment zo'n vijftig boeren rondom de boerderij. "De milieuactivisten komen hier niet binnen", zeggen de twee buurmannen.

De mogelijk actie volgt op kort de rechtszaak woensdag tegen de 67 aanhangers van dierenrechtenorganisatie Meat the Victims die in mei in Boxtel een varkensstal bezetten. De activisten kregen een boete van 300 euro opgelegd. Eerder gingen al geruchten rond dat er deze week nieuwe stalbezettingsacties zouden worden gehouden. Boerenorganisaties ZLTO en POV waarschuwden daarvoor.

Serieuze dreiging

Zowel ZLTO als POV spreken woensdagavond van een 'serieuze dreiging'. Er zouden ook acties door dierenactivisten op andere plekken in Nederland zijn gepland woensdagavond. De boer in Beers is rond zeven uur nog kalm. "Ik zit te eten en er is hier niemand. Wel staat mijn telefoon roodgloeiend. Allerlei collega's en vrienden laten me weten dat er een actie bij mij zou zijn. Ik blijf nog rustig. Wat moet je anders? Maar het komt wel heel dichtbij zo."