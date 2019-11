Danny Verbeek hoopt ooit nog met zijn Den Bosch in de eredivisie te voetballen

Bekijk hieronder video van Verbeek in 'zijn' Den Bosch, lees daarna verder.

Verbeek wandelt op het gemak door Den Bosch, de stad waar hij opgroeide en waar hij bijna altijd heeft gewoond. Heel even niet, toen hij in België bij Standard Luik speelde. Maar na de overstap naar NAC streek hij weer neer in Den Bosch. Niet veel later ging hij ook weer voetballen bij de club waar zijn professionele loopbaan begon.

Met 29 jaar is Verbeek nog niet enorm oud, toch kan het zomaar zijn dat hij nu speelt bij de club waar hij ook zijn carrière zal eindigen. "Dat is moeilijk om te zeggen. Als je heel jong bent, probeer je te plannen. Maar het komt zoals het komt. Stel dat er een keer een mooi avontuur komt waarvan mijn gezin en ik vinden dat we het moeten doen, dan gaan we ervoor. Maar ik heb het fantastisch naar mijn zin bij FC Den Bosch.”

Eredivisiedroom

Verbeek speelde voor NAC en FC Utrecht in totaal 66 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland. Met FC Den Bosch was promotie naar de eredivisie vorig seizoen een realistisch doel. In de play-offs ging het mis. De aanvoerder van de club hoopt snel alsnog de stap naar de eredivisie te maken.

"Dat zou mijn carrière compleet maken. Het kan niet veel mooier worden dan met je eigen club naar het hoogste niveau. Ik vind het moeilijk om met minder tevreden te zijn, maar ik moet ook realistisch zijn. Het is nu niet realistisch om te zeggen dat we dit seizoen moeten promoveren met FC Den Bosch. Maar we moeten wel proberen te zorgen dat we de play-offs halen."