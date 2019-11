Ongeluk met zo'n 10 auto's op A2 bij Boxtel zorgde voor enorme vertraging

Verkeer op de A2 vanuit Den Bosch richting Eindhoven moest donderdagochtend rekening houden met enorme vertraging. Op de A2 bij Boxtel ging het rond kwart over zeven mis. Er botsten meerdere auto's op elkaar.

De vertraging was rond acht uur volgens de ANWB tweeënhalf uur. Twee rijstroken waren afgesloten. Om kwart over acht was de weg weer vrij. De vertraging nam toen heel snel af.

Volgens een ooggetuige waren bij het ongeluk 'acht tot tien auto's' betrokken.

Vanuit Maastricht naar Eindhoven - bij Leenderheide - gebeurde eerder in de ochtend, rond halfzeven, ook een ongeluk. De ANWB waarschuwde rond kwart voor zeven voor veertien kilometer file vanaf Budel. Rond acht uur was de vertraging als gevolg van dit ongeluk al behoorlijk afgenomen.