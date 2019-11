Vertraging op A2 richting Eindhoven neemt snel af na ongeluk bij Boxtel

BOXTEL -

Verkeer op de A2 vanuit Den Bosch richting Eindhoven moest donderdagochtend rekening houden met enorme vertraging. Op de A2 bij Boxtel ging het rond kwart over zeven mis. Er botsten meerdere auto's op elkaar. De vertraging bedroeg rond acht uur volgens de ANWB tweeënhalf uur. Twee rijstroken waren afgesloten. Om kwart over acht was de weg weer vrij. De vertraging begon toen snel af te nemen.