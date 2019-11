Ralph is een wereldberoemde dronepiloot, maar kan in Eindhoven gewoon ongestoord over straat

Als hij niet meedoet met race's dan maakt hij filmpjes in opdracht. Sinds kort is hij fulltime dronepiloot en heeft zijn baan in de IT opgezegd. Wat Ralph onderscheidend maakt in de dronewereld is dat hij vanuit de racehoek begon met filmen. "Gewone filmdrone's zijn een stuk langzamer en halen nog geen honderd kilometer per uur. Een racedrone gaat twee bijna keer zo snel. Binnen een tel vliegt hij al ruim 100 kilometer per uur. Zodra je een racedrone gebruikt om te filmen worden de opnames veel sneller en dynamischer.

Beste twaalf

Ralph is één van de twaalf piloten die meedoet aan de DRL, Drone, Racing League, in de Verenigde Staten. Ralph heeft daardoor een felbegeerde baan. Ieder jaar mogen alleen de allerbeste dronevliegers met deze competitie meedoen, zij krijgen dan een jaarcontract. "De beste piloot verdient dan 100.000 dollar per jaar. Hoe lager je op de ranglijst van twaalf staat, hoe minder je krijgt. Ik sta ongeveer halverwege de ranglijst."

Shaggy met zijn oranje-rode drone crasht tijdens de tweede wedstrijd van de DRL. Nog vijf wedstrijden te gaan.

Iedere week in maand november wordt er een wedstrijd uit de DRL uitgezonden. In totaal kijken hier 55 miljoen mensen wereldwijd naar. "Helaas zendt Nederland deze wedstrijden niet uit, vandaar dat ik in Nederland alleen in de dronescène herkend word. Echte die-hards kunnen het wel volgen via twitter."

Ralph is een nerd. "Tegenwoordig zijn nerds hot", lacht hij. Hij was altijd bezig met programmeren en websites bouwen. "Daar verdiende ik tot voor kort mijn geld mee." Nu is hij alle dagen bezig met zijn drones. Terwijl hij vertelt is hij bezig om één van zijn drones te repareren. "Ik heb drie soorten drones. Eentje om te filmen, eentje om te racen en eentje voor binnen. En dan heb ik daar overal twee reserve exemplaren van, want ze gaan nog wel eens kapot doordat ze iets raken."

Houdbaarheidsdatum

'Shaggy' begint voor de droneracecompetie al tegen de gepensioneerde leeftijd aan te lopen. "In de wereldtop zie je heel sporadisch een veertiger rondlopen, maar het merendeel is niet ouder dan begin dertig. Als je jong bent heb je een beter 'spiergeheugen. Dat wil zeggen dat je een snellere coördinatie hebt en de drones beter kunt besturen. Daar is als 'oudje' bijna niet tegenop te trainen. Dat spiergeheugen zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat jongeren beter zijn in gamen, dan volwassenen.

De drone brengt Eindhovenaar naar de mooiste plekken op de wereld. (Foto: Ralph Hogenbirk)

Dat trainen doet hij niet overdreven veel. "Gemiddeld één keer per week train ik heel gericht door met mijn drone een raceroute af te leggen. Ik maak natuurlijk ook regelmatig filmopnames, dan train je je vaardigheden ook en ik zit regelmatig thuis achter mijn simulator." Dat buiten trainen doet hij vaak in de omgeving van Boxtel. Door Eindhoven Airport mag je in Zuidoost-Brabant niet met je drone vliegen. Vanaf Boxtel mag ik me buiten uitleven. Binnen gebeurt dat in gymzalen en verlaten gebouwen."

Zelf heeft Ralph nog dromen en voorbeelden. "Ik wil heel graag met mijn drone snowboarder Travis Rice op een hoge berg filmen. Ik snowboard zelf ook en hij is mijn held. Het lijkt me geweldig om met mijn drones een film te maken van zijn kunsten in de sneeuw."

Dit filmpje maakte Ralph afgelopen zomer bij Aquabest.

Een 'selfie' van dronepiloot Ralph Hogendirk.

