Rien (58) heeft pas echt fijne buren: 'Beter een grijze doos in je achtertuin dan een flatgebouw'

Het icoon van de opkomende pakhuiseconomie staat op een steenworp afstand van het huis aan de Lagestraat van de familie Aupperlee. Blauwe sierstrepen van het gebouw van domineren het uitzicht in hun achtertuin. Rien wordt er niet warm of koud van: “Je kunt beter dit hebben dan een flatgebouw in je achtertuin.”

In deze video legt Rien uit waarom hij zo blij is met zijn buren:

Verdozing

Net zoals op meer plekken in Brabant is ook aan Roosendaal de ‘verdozing’ niet voorbij gegaan. Sterker nog: Roosendaal is vanwege de ligging één van de logistieke epicentra van Nederland. Ondertussen is er steeds meer verzet tegen de groei van de grijze reuzen en deskundigen luiden dan ook de noodklok. Ze waarschuwen voor de onherstelbare aantasting van de natuur en het landschap.

Het huis van de familie Aupperlee ligt op steenworp afstand van het distributiecentrum (Foto: Erik Peeters)

Rien kent de bezwaren maar hij koos twee jaar geleden toch om het huis te kopen van de gemeente die inmiddels eigenaar was. “Voor mensen die langer op een plek wonen en echt ingebouwd worden, is het natuurlijk een ander verhaal. Ik wist van tevoren dat het distributiecentrum zou worden uitgebreid. We beleven het daarom ook heel anders.”