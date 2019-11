Nergens zoveel escaperooms als in Brabant: ‘Dit is niet houdbaar’ [KAARTJE]

In slechts zes jaar tijd zijn precies 93 escaperooms geopend in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant opvroeg bij Escape Rooms Nederland. Daarmee is Brabant koploper van Nederland.

Toch komt er een eind aan de explosieve groei. "Het zijn er gewoon te veel. We zien nu al dat het aantal locaties minder hard groeit dan voorheen", vertelt Mike van Hoenselaar van Escape Rooms Nederland. "Brabant gaat zeker nog boven de honderd uitkomen. Daarna zal het aantal gaan dalen." De cijfers gaan over het aantal Brabantse locaties. Maar een locatie kan meerdere spellen en dus ruimtes hebben.

Klik hier om het kaartje in volledig scherm te bekijken.

Geen goudmijn

De snelle opkomst van de interactieve puzzelruimtes komt vooral doordat het relatief goedkoop is om in te stappen. Toch is het runnen van een escaperoom geen goudmijn. "Het is minder rooskleurig dan veel mensen denken. Zo kun je een ruimte maar één keer spelen, omdat je de oplossing anders al weet", vervolgt Hoenselaar. "Ook kun je maar een beperkt aantal mensen kwijt in een spel."

Dat juist onze provincie met afstand koploper is, heeft verschillende redenen. "Zo zijn de huurprijzen lager dan in de randstad, maar heeft Brabant toch een centrale ligging", zo geeft Hoenselaar als mogelijke verklaring. Ook heeft Brabant een grote entertainmentindustrie met veel verschillende 'uitjes', waarmee het interactieve spel gecombineerd kan worden. "Verder hebben we als boerenprovincie veel leegstaande stallen, die geschikt zijn voor escaperooms."

'Niet ontsnappen'

Ook al heet het fenomeen escaperoom, toch gaat het niet altijd meer om een kamer waar je moet ontsnappen. "Soms moet je op zoek naar een schatkist of een mysterie oplossen. We zien steeds meer nieuwe initiatieven."

De eerste escaperoom van Brabant opende in Eindhoven. In mei 2013 opende Xitroom de deuren. "We hadden niet verwacht dat het zo ontzettend snel zou gaan", vertelt eigenaar Johan Roelofs. "Ondanks alle concurrente weten nog genoeg klanten ons te vinden. We mogen niet klagen."

Landelijk gezien zijn er ongeveer duizend van deze locaties. Hoenselaar:"Op het hoogtepunt opende er één per week. Nu is dat nog eens per twee weken."