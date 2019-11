Annelies is één van de beste fotografen ter wereld en wint internationale 'gouden' titel [VIDEO]

Fotografe Annelies Roskam in actie (foto: Omroep Brabant)

HELMOND -

De World Press Photo en de Zilveren Camera ken je misschien wel. Maar dikke kans dat je nog nooit van Goud Master hebt gehoord. Toch is het belangrijke en internationale titel voor steengoede fotografen. In Nederland zijn maar negen fotografen Goud Master. Annelies Roskam uit Helmond is één van deze topfotografen.