Ruzie op straat aanleiding voor schietpartij in Helmond

De politie houdt er rekening mee dat een ruzie op straat de aanleiding was voor de mogelijke schietpartij die woensdag plaatsvond aan het Peelhof in Helmond. Drie mannen werden aangehouden.

Twee verdachten werden op de A270 bij Nuenen gearresteerd. Agenten gebruikten hun wapen om hen uit hun auto te krijgen. Het ging om een 39-jarige man uit Grave en een 39-jarige man uit Helmond.

’s Middags werd de derde verdachte, een 32-jarige Helmonder, aangehouden aan het Peelhof. Hierbij werd een arrestatieteam ingezet.

Veegwagen

Woensdag heeft de politie tactisch en technisch onderzoek gedaan aan het Peelhof. Hierbij werd ook een veegwagen in beslag genomen. Die veegwagen was door de straat gereden om het wegdek schoon te maken en vuilniszakken op te halen. Het vuilnis werd door agenten minutieus uitgeplozen. Volgens een getuige is hierbij ook gebruik gemaakt van een metaaldetector.