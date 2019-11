Nieuwe CBS-cijfers maken de vaak emotionele discussie over milieuvriendelijke stallen niet simpeler

Uit milieuvriendelijke stallen lekt niet veel minder stikstof weg dan uit traditionele stallen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapport dat voor landbouwminister Carola Schouten is geschreven. Het is verwarrende informatie in een provincie die boeren zo snel mogelijk aan zulke milieuvriendelijke stallen wil hebben. Vaak zelfs tegen hun zin.

CBS-onderzoeker Cor Pierik heeft een groot aantal mestmonsters onderzocht. Hij is zich bewust van de onrust die hij met zijn cijfers teweeg brengt.

Nog te vroeg

Aan de telefoon legt de onderzoeker uit dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over het beleid van de provincie Brabant om milieuvriendelijke stallen voor te schrijven. Pierik heeft namelijk geen onderscheid kunnen maken tussen alle verschillende stoffen die stikstof heten maar waarvan sommige schadelijker voor het milieu zijn dan andere. Pierik: "Daarvoor zullen we nader onderzoek moeten doen."

ZLTO-woordvoerder Janus Scheepers pleitte donderdagmorgen bij Omroep Brabant ook voor meer onderzoek en extra metingen.

Voor totaal maakt het niet uit

Voor de totale hoeveelheid stikstof die in natuurgebieden terecht komt, maakt het CBS-onderzoek niet uit. Die stikstof, die voor veel natuurgebieden slecht is, wordt gemeten door het RIVM. In veel natuurgebieden komt veel te veel stikstof terecht en daarover woedt in Nederland een heftig maatschappelijk debat.

Pieriks onderzoek zou wel kunnen leiden tot de conclusie dat de veeteelt voor een nog groter deel van de in natuurgebieden neerdalende stikstof verantwoordelijk is. Het RIVM berekent nu dat 46 procent van die stikstof uit de landbouw komt. Maar bij het RIVM is het CBS-rapport nog niet gelezen.

Voor 2022 nieuwe stallen

De provincie Brabant heeft Brabantse boeren verplicht om voor 2022 emissiearme stallen te bouwen. Tegen die verplichting is de afgelopen weken flink geprotesteerd; tot nu toe houdt de provincie vast aan dit beleid. Boeren proberen het via de rechter te blokkeren. In die zaak zullen de nieuwe CBS-cijfers ongetwijfeld een rol gaan spelen; te meer omdat bij een deel van de protesterende boeren de cijfers van het RIVM al omstreden zijn.

De discussie in Nederland is opgelaaid door wettelijke regels die natuurgebieden beschermen. Door die regels moet het rijk ingrijpen in de hoeveelheid stikstof die in het milieu terecht komt. Die verplichting verandert door de CBS-cijfers niet.