HomeComputerMuseum in Helmond krijgt 10.000 euro als winnaar van Brabantse Erfgoedprijs

Feest voor het HomeComputerMuseum in Helmond (fotocompositie: Omroep Brabant).

Een grotere bekendheid willen krijgen. Dat is een van de doelstellingen van HomeComputerMuseum in Helmond. Het museum, dat begin vorig jaar van start ging, werd donderdagavond op zijn wenken bediend. In Vught werd het namelijk uitgeroepen tot winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs. Bij de prijs hoort een cheque van 10.000 euro.

Het HomeComputerMuseum laat bezoekers en klanten een nostalgische tijdreis maken door de geschiedenis van de computer zoals we die thuis hebben staan. De jury waardeert de aandacht die het museum schenkt aan digitaal erfgoed en vindt het ook geweldig dat er oog is voor sociaal ondernemen.

Nostalgische tijdreis

Het museum richt zich op het repareren, documenteren, presenteren en verkopen van de huiscomputer, zoals die we sinds 1975 kennen. Voor al dit werk zet de stichting achter dit museum mensen met autisme in. Op deze manier worden zij begeleid en aan een betaalde baan geholpen.

Twee andere kandidaten

De Brabantse Erfgoedprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Voor editie 2019 waren 56 projecten ingediend. Het HomeComputerMuseum in Helmond, Hop van Altena en Herbeleving schijnvliegveld De Kiek in Rijen waren de drie overgebleven kandidaten. Van de 3574 uitgebrachte stemmen gingen er ruim zeventienhonderd naar de Helmondse finalist.

Het museum kan niet alleen rekenen op tien mille: vanuit Erfgoed Brabant in Den Bosch krijgt het ook begeleiding. De prijs werd uitgereikt door provinciebestuurder Marianne van der Sloot: het is een initiatief van Erfgoed Brabant in samenwerking met de provincie.

De drie voorgaande keren ging de prijs naar West-Brabant. Zo was twee jaar geleden Blind Walls Gallery in Breda de gelukkige.

