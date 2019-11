Opvallend veel 'snelweglopers' in Brabant: vooral op de A58 en de A50 [KAARTJE]

Steeds vaker komen wandelaars, fietsers of mensen in een gehandicaptenvoertuig op de snelweg terecht. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die zijn opgevraagd door LocalFocus. Vooral in onze provincie komen veel van deze zogeheten 'snelweglopers' voor.

In 2014 noteerde Rijkswaterstaat nog zo'n 1400 gevallen, vorig jaar waren dit er meer dan drieduizend. Een ruime verdubbeling dus.

A58, A50 en A2

Van de wegen waar de meeste snelweglopers worden gezien, liggen er opvallend veel in Brabant. Op delen van de A58 tussen Tilburg en Roosendaal en de A50 tussen Oss en Eindhoven noteerde Rijkswaterstaat relatief veel incidenten. Dit geldt ook voor de A16 en A27 rondom Breda.

De A2 tussen Limburg (ter hoogte van afrit Nederweert) en Brabant (afrit Valkenswaard) springt er landelijk het meest uit. Op dit traject van zo'n 24 kilometer werd in vijf jaar tijd driehonderd keer een snelwegloper gespot. Dat zijn er ruim 12 per kilometer wegdek.

Hieronder zie je een overzicht van het aantal snelweglopers op de Nederlandse snelwegen. De tekst gaat verder onder het kaartje.

LocalFocus heeft het aantal incidenten met snelweglopers – over een periode van vijf jaar – per kilometer snelwegtraject berekend. Een snelwegtraject is een route tussen twee knooppunten.

Vaak automobilisten met pech of lege tank

Deze 'snelweglopers' komen om heel uiteenlopende redenen op de rijbaan terecht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het vaak om automobilisten met pech of een lege tank.

De organisatie denkt dat toenemende verkeersdrukte mogelijk ook een rol speelt. Daarnaast zijn gevallen bekend van verwarde personen die op de snelweg lopen, en toeristen die door hun routeplanner met de fiets de de snelweg op zijn gestuurd.

Ongelukken

Exacte cijfers over het aantal ongelukken met snelweglopers worden niet bijgehouden, maar in de media zijn tientallen berichten te vinden over ongelukken met voetgangers op de snelweg. Soms ook met een dodelijke afloop. Theo Koppers, operationeel expert bij het verkeersteam van de politie Oost-Brabant: "Als je op de snelweg loopt heb je te maken met voertuigen die 120 kilometer per uur rijden. Je reactiesnelheid is daarvoor niet toereikend."

Enkele ongelukken met voetgangers op de Brabantse snelweg uit het verleden:

- Voetganger doodgereden door vrachtwagen op A59 bij Sprang-Capelle

- Man loopt plotseling A50 op en wordt aangereden

- Voetganger doodgereden op A59

Het is verboden om op de snelweg of vluchtstrook te lopen. Voetgangers kunnen een boete van 110 euro verwachten. Voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen kost een prent 150 euro.

'Alle praatpalen zijn weg'

Koppers heeft geen eenduidige verklaring voor het hoge aantal in zijn regio. Wel ziet hij vaak mensen uit het buitenland die de verkeersregels niet kennen, en bestuurders met pech. "Alle praatpalen langs de snelweg zijn weg (sinds 1 juli 2017, red.). Het zou kunnen dat deze mensen geen verbinding hebben op hun telefoon en dan gaan lopen."

Gelukkig loopt het vaak ook goed af:

- Man steekt snelweg over terwijl verkeer voorbijraast: 'Gelukkig is hij niet van zijn sokken gereden'

- Man maakt gevaarlijke nachtelijke skeelertocht over A58 bij Oirschot

- Voetganger van de A50 geplukt: liep naar huis want zijn beltegoed was op

De cijfers geven volgens Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat, geen compleet beeld van het aantal snelweglopers in Nederland. Niet alle meldingen komen namelijk bij hen terecht, in noodsituaties wordt volgens de woordvoerder eerder de politie gebeld. "Bovendien worden meldingen steeds beter geregistreerd, en wordt Rijkswaterstaat sneller gevonden via sociale media en de landelijke informatielijn. Dat verklaart waarschijnlijk een deel van het gestegen aantal meldingen."