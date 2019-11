UDEN -

Drieduizend kilo, zeven meter lang, vijf meter hoog en 120.000 lampjes. Nee, dit is geen enorme kerstboom, maar een heuse kerstolifant. Het gevaarte werd donderdagavond neergezet bij winkelcentrum Drossaard in Uden. "Een kerstboom is een beetje oubollig", zegt initiatiefnemer Roland de Laak. "Ik kon deze olifant in China kopen en dacht, die moet ik hebben." Bekijk de lichtgevende olifant in de video hieronder.