'PSV zakte in de tweede helft door de ondergrens', Eindhovenaren winnen opnieuw niet

PSV heeft de uitwedstrijd tegen LASK Linz in de Europa League donderdagavond met 4-1 verloren. Met rust stond PSV nog met 0-1 voor. Het is al de vijfde keer op rij dat het team van Mark van Bommel niet weet te winnen. "PSV zakte finaal door de ondergrens."

Bekijk hieronder de analyse van PSV-watcher Job Willemse en lees verder.

Voorsprong weggegeven

Al na vijf minuten kwam PSV op voorsprong door een goed genomen penalty van Daniel Schwaab. In de tweede helft wist het Oostenrijkse LASK Linz vier keer te scoren. Na rust overrompelde Linz PSV. Reinhold Ranftl maakte in de 56e minuut gelijk en kort daarna zorgde Dominik Frieser voor de 2-1. Invaller João Klauss kopte de 3-1 en 4-1 binnen.

Het spel van PSV was daarbij ook nog eens heel matig. De ploeg van trainer Mark van Bommel laat geen verbetering zien. LASK blufte PSV donderdagavond af op meerdere fronten. Maar vooral het voetbal van de ploeg uit Eindhoven baart zorgen en de vraag is hoe Van Bommel dit weer op de rit kan gaan krijgen.

Bekijk hieronder de reactie van Daniel Schwaab en Pablo Rosario na afloop en lees verder.

"Normaal gesproken kunnen we geen klap meer incasseren", gaf Schwaab na afloop toe. "Dit is zeker een moeilijke fase. Maar we moeten nu echt de kop omhoog doen en er alles voor doen dat we de volgende wedstrijd gaan winnen."

'Strijden voor elkaar'

Ook aanvoerder Pablo Rosario vindt dat zijn ploeg de kop omhoog moet houden. De middenvelder vond dat PSV als 'los zand' stond te verdedigen in de tweede helft. "Het is makkelijk om te zeggen, maar we moeten het ook echt doen: kop omhoog en kei hard werken. Het enige wat we kunnen doen is antwoorden op het veld en strijden voor elkaar."

Bekijk hieronder de reactie van Pablo Rosario en lees verder.

Bij een overwinning hadden de Eindhovenaren zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. PSV zakte nu in groep D naar de derde plaats, met 7 punten uit vier duels. Het Oostenrijkse LASK Linz heeft ook 7 punten en Sporting Portugal is koploper met 9 punten.

Komende zondag komt de ploeg van Mark van Bommel opnieuw in actie. Dan staat de Brabantse derby met Willem II op het programma.

