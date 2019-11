Mis het niet: de hoogtepunten van Brabant Bevrijd

In de terugblik zijn onder meer de parachute springende veteranen te zien, maar ook het emotionele verhaal van zanger Guus Meeuwis over zijn opa bij de Provinciale Herdenking in Waalre. Op de vele herdenkingen zagen we Poolse, Amerikaanse, Britse en Canadese gasten en zelfs hier en daar nog bevrijders. Maar er waren ook speciale gasten: een Duitse officier en zelfs Russen, die er voor het eerst bij waren.

Daarnaast waren er ook de indrukwekkende defilés van veteranen en legervoertuigen bij de herdenkingen van Market Garden in Oost-Brabant en de Slag om de Schelde in Bergen op Zoom.

Deze dag in 1944

De afgelopen maanden hield Omroep Brabant in ‘Deze dag in 1944’ je dagelijks op de hoogte van wat er zich afspeelde aan het oorlogsfront. De felle strijd om de bevrijding, de soms moeizame terreinwinst op de Duitsers, maar ook over de dood van de vele militairen en burgers en de verwoesting van Brabantse dorpen en steden.

De komende maanden besteden we nog meer aandacht aan oorlog en vrede. Want de de jarenlange Duitse bezetting was dan wel voorbij in grote delen van Brabant maar de Tweede Wereldoorlog nog lang niet. Op sommige plekken keerde het geweld ook volop terug en menselijk leed.

Zo werden Woudrichem en diverse Altena-plaatsen als Hank en Dussen pas later bevrijd. Vooral die twee laatste dorpen lagen lang in de vuurlinie.

Ook een paar dorpen in de Peel zijn later bevrijd.

Kranten uit 1944

Voor de rubriek 'Deze dag in 1944' mochten we putten uit het krantenarchief van Jan de Wit uit Rosmalen. Hij is een verzamelaar van kranten uit de oorlog. Wil je nog eens door de kranten bladeren, dat kan hier.

