Marleen Sijbers vertrekt als burgemeester van Sint Anthonis

Marleen Sijbers vertrekt als burgemeester van de gemeente Sint Anthonis. Ze heeft dit donderdagavond aangekondigd aan het eind van de raadsvergadering. Sijbers is 54 en sinds negen jaar burgemeester in de Peelgemeente.

Tijdens haar afsluiting van de vergadering vertelde ze dat ze te weinig ruimte voelt en krijgt om haar taak als burgemeester goed uit te kunnen oefenen.

Kritiek op bestuurscultuur

“Als de zorgvuldige besluitvorming en bestuurlijke integriteit in het geding zijn, dan moet en mag ik niet belemmerd worden om op te treden”, aldus Sijbers. Ze zette kritische kanttekeningen bij de bestuurscultuur, die in haar ogen onvoldoende correct en transparant is. Sijbers zei het niet letterlijk, maar ze beschuldigde de raad van achterkamertjespolitiek.

Volgens De Gelderlander speelde de afgelopen weken nadrukkelijk de vraag naar de integriteit van wethouder Wouter Bollen. Sijbers had op vijf punten een onderzoek laten uitvoeren. De uitkomst hiervan is tot nu toe angstvallig geheim gehouden, zo meldt de krant.

'Echt jammer'

Sijbers stelt dat met het oog op de aanstaande fusie met Boxmeer en Cuijk juist de komende twee jaar veel werk aan de winkel is. De vertrekkende burgemeester zegt het ‘echt jammer’ te vinden dat ze deze laatste fase niet mee zal maken en dat het besluit om terug te treden haar niet in koude kleren is gaan zitten.

Sijbers heeft dezelfde avond nog de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, ingelicht.

