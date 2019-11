Bij Adriaan thuis is het al volop Kerstmis, met een enorm kerstdorp in de woonkamer

Adriaan heeft de spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie), waardoor hij geen spierkracht heeft in zijn lichaam. Het team van het Brabants Buske zocht de Tilburger daarom op om hem een handje te helpen bij de opbouw van het imposante kerstdorp.

'Groter en groter'

Zelf noemt hij het 'een ontploffing als voorbereiding voor de kerst'. Het is de vijfde keer dat hij de miniatuurtjes in zijn huis zet. "En het wordt ieder jaar groter en groter en groter", zegt hij.

'Kerstvirus'

"Het begon ooit met een verlicht huisje van een Engels café, vertelt Adriaan. "Vanaf dat moment kreeg een soort kerstvirus me te pakken en er is steeds meer bijgekomen." Zelf bouwen is er door de spierziekte helaas niet bij, maar Adriaan krijgt wel veel hulp van vrienden. Het kerstdorp is inmiddels elf vierkante meter groot.

Mensen die Adriaans huis in de Tilburgse binnenstad voorbijlopen, zijn nog niet echt in de kerststemming. "Welnee joh, dat duurt nog twee maanden!" Maar na een blik door de voorruit van Adriaan slaken ze een bewonderend ooh en aah. "Wat leuk!" Veel voorbijgangers gluren sowieso graag naar binnen, aldus Adriaan, die volop geniet van zijn sfeervolle miniatuurwereld.