Man (58) vrijgesproken van diefstal en heling 47 papegaaien na twijfel over verklaring handelaar

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdag een 58-jarige man vrijgesproken van diefstal, valse aangifte en heling van exotische vogels in Oss. Hij paste op de papegaaien tijdens de vakantie van hun eigenaar. Eerder kreeg de man nog 150 uur taakstraf opgelegd door de rechtbank en moest hij een schadevergoeding van 15.000 euro betalen.

In februari 2018 ging de eigenaar van de vogels, Gerard Bekkers uit Oss, met vakantie. Hij vroeg toen aan de verdachte - een buurtgenoot - om op zijn dieren te passen. Op 17 februari heeft de verdachte namens de eigenaar aangifte gedaan van diefstal. Er was ingebroken in de volière en in het huis.

Er misten 47 exotische vogels en de bijbehorende papieren. Eind maart werd na een tip een deel van de vogels teruggevonden bij een handelaar in papegaaien.

'Herkend' door papegaaienhandelaar

De papegaaienhandelaar verklaarde dat de vogels hem waren aangeboden door een man van 40 tot 45 jaar met een breed postuur. Dit zou de verdachte zijn. De handelaar herkende de verdachte ook op een foto die de politie hem had laten zien, als de persoon die hem de vogels heeft verkocht.

Op basis van die herkenning werd de man die op de vogels had gepast door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 150 uur taakstraf en het betalen van een schadevergoeding van 15.000 euro.

Twijfel over verklaringen

Het hof zet vraagtekens bij de verklaringen van de handelaar. Zo heeft hij wisselend verklaard over hoe vaak de man vogels heeft aangeboden. Verder past de man niet goed bij het opgegeven signalement, vooral omdat de handelaar de leeftijd niet goed heeft ingeschat en ook niets heeft gezegd over het kale hoofd van de man. Dat had voor de hand gelegen.

Ten slotte gaf de handelaar aan dat hij nooit eerder contact had gehad met de man waar hij de vogels van had gekocht. De man heeft echter aangetoond dat hij wel degelijk eerder bij de handelaar is geweest.

Vrijspraak

Die twijfel leidt tot vrijspraak van de verdachte van betrokkenheid bij de diefstal en de heling van de vogels. De man wordt ook vrijgesproken van het doen van valse aangifte. Ook de schadevergoeding hoeft hij niet meer te betalen.