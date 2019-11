Buren glasatelier Kleurenrijk Veghel ontsnappen aan vuurzee: 'Vlammen van tien meter hoog'

"Ik lag vanwege een griepje al vroeg in bed en werd wakker gemaakt door mijn hondje", vertelt de geschrokken vrouw. "Toen ik de voordeur openmaakte zei de brandweer 'aankleden vrouwke, want ge moet eruit.' Ik was nog half aan het slapen, maar buiten zag het zwart van het volk."

"Alles stond in lichterlaaie, dat is niet leuk", vertelt ze verder. Ze is allang opgelucht dat haar huis gespaard is gebleven door de inzet van de brandweer. Zo mogelijk nog heftiger was de brand voor Esther Donk. Haar huis zit vast aan het compleet afgebrande atelier. Zij werd die avond gewaarschuwd door een voorbijganger die op de ramen bonkte

Machteloos

Met een kop koffie in de hand neemt Esther vrijdagmorgen de schade op: "Het was enorm schrikken en het was heel spannend of het huis bewaard kon blijven. Je staat machteloos. De vlammen raakten bijna ons huis. Ik moet zeggen complimenten aan de brandweer, want die zijn echt met ons huis bezig geweest om het te behouden.

Vlammenzee

Het was een enorme vlammenzee, met vlammen van wel tien meter hoog, zegt Esther. Haar huis heeft veel waterschade opgelopen door de brand. Zo is de oude houten vloer verloren gegaan. Maar het belangrijkste is dat er geen slachtoffers zijn, zegt Esther die nog aan het bijkomen is van de schrik.