Nieki (27) tekent iconische gebouwen in Eindhoven en werkt soms 50 uur aan één tekening [GOEI VOLK]

“Ik maak illustraties van iconische gebouwen in Eindhoven. Als echte Eindhovenaar hou ik van mijn stad. Na mijn studie Communication en Multimedia Design was ik eraan toe om iets nieuws te leren.Drie jaar geleden ben ik begonnen met het maken van illustraties van Eindhoven. Ik denk dat Eindhoven een interessante stad is. Eentje die anders is dan traditionele Nederlandse steden. Het is een stad die constant in ontwikkeling is. Inmiddels heb ik onder andere het Klokgebouw, Station Eindhoven en het Philips Stadion geïllustreerd.Mijn allereerste Eindhovense illustratie was de Lichttoren. Het is relatief een makkelijk gebouw om te illustreren. Maar als ik nu terugkijk op die eerste illustratie, dan zou ik veel dingen anders aanpakken.Via Instagram deel ik mijn illustraties (@ndiepen) en ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties! Veel mensen vinden het erg tof. Zo is mijn webshop ook ontstaan. Naarmate ik meer illustraties op mijn Instagram postte, kreeg ik steeds vaker de vraag of ze ook als poster verkrijgbaar waren. Het ene moment verkoop je gedurende een aantal weken aardig wat posters. Soms is het ook weken stil. Dat vind ik ook niet erg. Het zijn niet mijn basisinkomsten, maar wel leuk als extraatje. Ik doe het graag, want het is een eer als mensen jouw werk in huis willen hebben.Het verschilt per illustratie en welke stijl ik werk, hoe lang ik ermee bezig ben. Maar gemiddeld ben ik minstens 8 uur bezig. Soms moet ik daar ook naar streven, anders blijf ik maar aanpassingen maken en details toevoegen die je nauwelijks ziet. Hoe langer je naar gebouwen gaat kijken, hoe meer je ziet. Het langst ben ik bezig geweest met een illustratie bestaande uit 13 verschillende gebouwen en kunstwerken die zich door Eindhoven vibes bewegen. Alles bij elkaar heeft het minstens 50 uur gekost om die illustratie te maken.” – Nieki van Diepen (27) uit Eindhoven.#goeivolk #onsbrabant #eindhoven city #thisiseindhoven