Is verplichte samenwerking tussen gemeentes de oplossing voor problemen in de jeugdzorg?

Wethouders in Brabant die zijn belast met jeugdzorg, zijn verdeeld over de plannen van dit kabinet om de zorg voor kwetsbare jongeren weer anders te gaan organiseren. Een deel van de jeugdzorg zou namelijk weggehaald moeten worden bij de afzonderlijke gemeentes en regionaal georganiseerd moeten worden. Dat schrijft de minister voor Volksgezondheid Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Wethouder Theo Maas van Someren is kritisch op het voorstel van de minister. "Je lost de problemen van de jeugd niet op met een stelselwijziging. We roeien nu met de riemen die we hebben en die riemen zijn tekort", vindt Maast. "De minister moet ondertussen wel weten dat we veel te weinig geld krijgen voor onze taak."

Minister De Jonge zegt in zijn brief dat hoewel er meer kinderen in beeld zijn voor jeugdhulp, ze lang niet allemaal geholpen kunnen worden. Maas snapt wel hoe dat komt. "Dat is een resultaat dat we als gemeenten hebben neergezet. Wij hebben kinderen beter in beeld gebracht, een stelselwijziging helpt niet om ze beter te helpen".

Verplichte samenwerking

De minister wil de regionale samenwerking verplicht maken. Er wordt nu wel samengewerkt, meestal als het gaat om inkoop van jeugdhulp. maar daar kunnen individuele gemeenten van afwijken als ze dat willen. De Jonge wil daarom af van de vrijblijvendheid.

Wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch heeft zorg in zijn portefeuille. Hij is blij met de plannen van de minister. Van Olden: "Het kan echt veel eenvoudiger in de jeugdzorg. De administratieve last is gigantisch. Als we verplicht regionaal moeten werken dan leidt dat ook, zo hopen we, tot minder administratieve lasten."

Arbeidsmarkt

De Bossche wethouder hoopt ook dat de voorgestelde vereenvoudiging van het systeem ervoor zorgt dat er weer meer mensen in de zorg willen gaan werken. "Als je een kind of gezin wil helpen, moet je elk telefoontje inkloppen in het systeem. Alles moet namelijk vastgelegd worden. Hierdoor is het niet meer leuk om in de zorg te werken. Ik hoop dat dit weer mensen naar de zorg trekt."

Veel Brabantse wethouders gaan op 18 november naar de Tweede Kamer om zich te laten zien bij de begrotingsbehandeling Jeugdzorg.