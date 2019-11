Eiken van Nationale Boomfeestdag na 10 jaar al gekapt, voorzitter is woedend

Peter Derksen, voorzitter van Stichting Nationale Boomfeestdag, keek met verbazing naar richting de bermen toen hij vorige week over de Oirschotsedijk reed. Bijna alle eiken langs de weg tussen Eindhoven en Oirschot zijn gekapt. "Tien jaar om te groeien, omgehakt in een middag."

De ongeveer zestig gerooide Hollandse eiken werden tien jaar geleden door kinderen uit Oirschot geplant. Het dorp was in 2009 uitgekozen om de aftrap te geven aan de Nationale Boomfeestdag. Tijdens dit jaarlijkse evenement plaatsen basisschoolleerlingen in heel Nederland een boom. "Kinderen leren zo op een jonge leeftijd een belangrijke les. Dat natuur belangrijk is en dat we allemaal een taak hebben in het onderhouden ervan."

Het is om die reden volgens Derksen juist zo pijnlijk dat de bomen opeens zijn verdwenen. "Hoe moet je dit nou uitleggen aan de jongeren die in 2009 hun eigen boom hebben geplaatst en door de jaren heen hebben zien groeien? Wij hebben verteld dat de bomen met de juiste verzorging hier nog eeuwenlang zouden staan, ook voor de generatie die na ons komt", zegt de Tilburger die hoorbaar geëmotioneerd is.

Betrokken generatie

Derksen legt uit dat deze jongeren nu rond de 18 jaar oud zijn. "Het is een generatie die zeer betrokken is bij klimaatproblemen. Helaas zijn degenen die de belangrijke besluiten maken dat blijkbaar niet."

Volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven, waar de weg onder valt, moesten de bomen geruimd worden vanwege werkzaamheden aan de weg. De Oirschotsedijk wordt verhoogd zodat de Anthony Fokkerweg, die de weg kruist, onderdoor kan lopen. De woordvoerder geeft aan dat voor elke boom die voor het project sneuvelt, een nieuwe wordt geplaatst.

Lantaarnpaal is makkelijker dan boom

Derksen gelooft niet dat de gemeente die belofte gaat verzilveren. "Ook al komen er bomen voor terug, die zullen ongetwijfeld niet van dezelfde kwaliteit zijn. Ik zie het al voor me dat ze een paar dunne boompjes voor terugplaatsen en het daarmee wel best vinden", zegt een boze Derksen. Volgens de voorzitter van de Landelijke Boomfeestdag besteedt de overheid in veel gevallen te weinig aandacht in nazorg voor bomen. "Het is moeilijker om een boom te onderhouden dan een lantaarnpaal te plaatsen."

De tientallen bomen die de randen van de Oirschotsedijk tot voor kort versierden, waren duurzame zomereiken. Dat is een gewas dat eeuwenoud kan worden. In de middenberm van de snelweg A58 bij Ulvenhout staat een boom die 180 jaar oud is. De markante eik zat vorig jaar nog enige tijd in de race voor ’Mooiste boom van Europa’.