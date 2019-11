Deur op een kier bij Coca-Cola in Dongen: buurt mag op gesprek bij frisdrankfabrikant

Dat dit een bedrijf is waar je niet zo maar binnen komt, is vanaf de oprit duidelijk. Nog voor je je auto geparkeerd hebt, moet je eerst de veiligheidsvideo tot je nemen. Of je nou wil of niet. Bij de ingang staat een tablet waarop je je eerder gekregen toegangscode intoetst. Pas na de veiligheidsvoorschriften, krijg je je pasje en kun je verder.

Bij de ingang staan twee vriendelijke PR-dames die geen moment van onze zijde zullen wijken. Hier wordt niets aan het toeval overgelaten. Het geheime recept, waarmee de frisdrankenfabrikant zo graag koketteert, zal ook op deze open dag geheim blijven.

Loods

In 2016 was er voor het laatst gelegenheid de fabriek van binnen te zien. Toen waren het nog dagen voor fans. Nu wil het bedrijf ander publiek trekken. Mondige mensen uit de buurt. Zoals Monique Seebolt en haar moeder Diny. "We wonen dertig jaar in Dongen en we rijden altijd langs de fabriek", zegt Monique. Haar moeder Diny kent het nog van vroeger: "Je ziet hier binnen nog de contouren van het oude pand. En daar overheen is dus de nieuwe loods gebouwd. Dat is leuk om te zien."

Coca-Cola zit al heel lang in Dongen.

Ook John en Mirjam van der Putten uit Helmond zijn naar Dongen gekomen. "Kei interessant!", roepen ze in koor. Ze zijn fan van Coca-Cola: "Super gaaf om te zien, bepaalde dingen wisten we niet. Dat de flesjes worden opgeblazen uit een klein plastic buisje bijvoorbeeld."

Praten over suiker

Directeur Rein de Jong erkent dat de openheid van vandaag uitzonderlijk is. "Wij doen onze fabriek niet zo vaak open. Het heeft veel impact op onze organisatie. In 2016 hadden we ook al een open dag. Het grote verschil is dat we nu ook de dialoog aangaan met de consument. Samen praten over suiker of over de verpakking bijvoorbeeld. Toch een heel andere insteek."

De productieband van Coca-Cola in Dongen.

Spam

In gesprek met Coca-Cola, Diny Seeboldt ziet het best zitten. "Ik ga me daar wel voor aanmelden. Ik wil ook best weten hoe andere mensen tegen blikjes en plastic flesjes aankijken. Heel interessant. Maar jij wil het niet?", vraagt ze haar dochter. "Nee. Ik ben toch bang dat er dan weer heel veel spam gaat komen."

1250 mensen mogen in november een kijkje komen nemen bij Coca-Cola in Dongen. Aanmelden gaat niet meer: alle rondleidingen zitten vol.