Politie trekt wapen bij aanhouding duo in Zevenbergschen Hoek, verdachten beroofden tweetal in Breda

Twee mensen zijn vrijdagmiddag bedreigd met een vuurwapen en beroofd op de Valkenstraat in Breda. Dit gebeurde rond kwart voor vier. De slachtoffers hadden daar afgesproken met twee mannen in verband met de verkoop van een telefoon.

Nadat de telefoon was gekocht, trok een van de verkopers een vuurwapen. De slachtoffers moesten hun autosleutel en een tas afgeven. De verdachten, een 24-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige man uit Almere, gingen er daarna in een auto vandoor.

Achtervolging

Op basis van het kenteken van de auto kwamen agenten de verdachten al snel op het spoor. Na een korte achtervolging stopte de auto op de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. De agenten trokken hun wapen bij de arrestatie van de twee verdachten. Die zijn naar een politiebureau gebracht en zitten vast voor verder onderzoek.

In hun auto werd onder meer een bivakmuts en meer dan een halve kilo wiet ontdekt. In een verborgen ruimte vonden de agenten het vuurwapen. Verder heeft de politie ruim duizend euro vals geld - dat de verdachten tijdens hun vluchtpoging uit het raam van de auto gooiden - in beslag genomen.