ZLTO betreurt vertrek van CDA-gedeputeerden, Farmers Defence Force is juist blij

Bestuursvoorzitter Wim Bens 'betreurt' het vertrek van CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma, maar is blij dat er 'beweging zit in de deadline van 1 april 2020'. Daarmee reageert Bens op het Statendebat waarin beide bewindslieden hun aftreden aankondigden.

"Stapje voor stapje komen steeds meer politieke partijen tot inkeer. CDA, ChristenUnie/SGP, PVV, 50Plus en Lokaal Brabant maken hun beloftes waar om de deadline van 1 april 2020 van tafel te krijgen." Op deze datum zouden de boeren een vergunning moeten aanvragen om aan de strengere Brabantse milieu-eisen te voldoen. Om vervolgens te kunnen zorgen voor een milieuvriendelijke stal.

De ZLTO wil dat het milieubeleid van de provincie wordt afgestemd op de landelijke stikstofmaatregelen. Daarnaast stelt de ZLTO 'dat het voor boeren simpelweg onmogelijk en onbetaalbaar is om te voldoen aan de strenge Brabantse milieueisen'. "De milieumaatregelen zijn onrealistisch en zorgen voor ongelijke behandeling van boeren in Nederland."

'Opstappen gedeputeerden is prima

Mark van den Oever van Farmers Defence Force is blij met het opstappen van de twee CDA-gedeputeerden. “Dat is prima zo: ze zetten er maar twee andere poppetjes neer die wel onze belangen vertegenwoordigen.”

Volgens Van den Oever komt er eindelijk een beetje schot in de zaak. “De CDA-fractie volgt nu wel onze lijn. Tanja van de Ven is echt onze medestander geworden.” Hij beseft echter dat ze er nog niet zijn. “In december is er weer een vergadering en dan gaan we zeker weer gas geven.” De oprichter van Farmers Defence Force verwacht dat er dan weer tientallen trekkers voor het provinciehuis staan.

Deadline van tafel

Dat gedeputeerde Rik Grashoff vrijdagavond heeft gezegd dat de deadline van 1 april 2020 niet in beton gegoten is, doet Van den Oever niet zoveel. Hij wil resultaten zien en die deadline van tafel.