CDA gokte en verloor, boeren blijven met lege handen achter [ANALYSE]

Het CDA dat eindelijk weer iets voor de Brabantse boeren kon betekenen, is weggevaagd in het provinciale bestuur. De partij heeft gegokt en verloren en de boeren staan met lege handen.

Alle macht glipte de christendemocraten vrijdagnacht uit handen toen na vijftien uur discussie bleek dat er absoluut geen meerderheid zou komen voor uitstel van de striktere maatregelen voor boeren. Dat uitstel was er niet, is er niet en zal er in deze bestuursperiode ook nooit komen. Het CDA dacht daar anders over en betaalde een forse prijs. Ze verloor haar gedeputeerden en dus feitelijk de invloed in de coalitie.

Vroeger waren de verhoudingen in de Brabantse provinciale politiek totaal anders. Het CDA was verzekerd van regeringsmacht én pleitbezorger voor de boeren. De afgelopen jaren was de partij echter veroordeeld tot de oppositiebankjes. Dit jaar lukte het de christendemocraten weer om terug te keren op het pluche. In de verkiezingscampagne had het CDA zich opnieuw opgeworpen als pleitbezorger van de boeren die de jaren daarvoor door een coalitie van VVD, PvdA, D66 en SP de duimschroeven waren aangedraaid.

Schild van plaatbeton

De provinciale regeerperiode werd een korte en pijnlijke lijdensweg voor het CDA. Er bleek geen bres te slaan in het stikstofbeleid dat VVD, D66 en PvdA samen hadden gesmeed. Sterker nog, dankzij GroenLinks was er een granietblok ontstaan met daarvoor een schild van plaatbeton.

Het CDA voerde dapper strijd. Geduldig sloegen Ankie de Hoon en haar partijgenoten op het betonblok. Het ging de lokale CDA-achterban niet snel genoeg. Zij eisten dat de fractie het anti-tankgeschut in stelling zou brengen. Hoezeer de fractie ook pleitte dat dat misschien wel tot onherstelbare schade zou leiden, bleef de achterban schreeuwen om grof geweld. Dat werd vrijdagnacht ingezet. De klap was oorverdovend. En er vielen twee slachtoffers: de CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma.

Invloedrijke bondgenoot kwijt

Als het stof is opgetrokken zullen de lokale CDA-afdelingen vaststellen dat ze hun gedeputeerden kwijt zijn en dus de macht. Ze zullen vaststellen dat de boeren hun meest invloedrijke bondgenoot in het Brabantse parlement zijn kwijtgeraakt. Ze zullen moeten vaststellen dat de schade als gevolg van hun roep om grof geschut niet te overzien is. Ze zullen moeten vaststellen dat ze gegokt hebben en enorm verloren hebben.

