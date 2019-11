Stikstofcrisis: CDA-gedeputeerden Van der Sloot en Bergsma stappen op

Van der Sloot zei onder meer dat ze trouw wil blijven aan de standpunten van haar partij, maar dat ze ook een betrouwbare coalitiegenoot wil zijn. Dat gaat niet en daarom kon ze niet verder. Bergsma zei dat hij ongeloofwaardig zou zijn als hij nu namens het CDA gedeputeerde zou blijven.

Provinciale Staten vergaderden over de begroting voor 2020, maar het ging eigenlijk alleen over stikstof. Het resultaat van vijftien uur vergaderen is dat boeren voorlopig geen uitstel van de datum van 1 april krijgen. Die blijft vooralsnog 1 april 2020. Maar die datum ligt niet langer in beton gegoten.

Volgens gedeputeerde Grashoff kan er aan die datum getornd worden "als de zorgvuldigheid van de oplossing van het stikstofprobleem daar om vraagt".Het CDA probeerde met een motie die datum van tafel te krijgen. Die motie haalde het niet. Als die het wel had gehaald, zou het college van Gedeputeerde Staten die motie niet hebben uitgevoerd. De CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renzo Bergsma waren het daar mee eens en bleven trouw aan hun collega-gedeputeerden en keerden zich daarmee feitelijk af van hun partijgenoten in de fractie.

Vertrouwen niet opgezegd

Oppositiepartijen die er op rekenden dat het CDA nu het vertrouwen in de coalitie of gedeputeerde Grashoff zou opzeggen en de stekker uit de samenwerking zou trekken, kwamen bedrogen uit. Het CDA gaat zich de komende tijd beraden op de situatie. Er loopt in de coalitie sinds vannacht een diepe scheur maar hij is niet gebroken.

Behalve de kleine toezegging van Grashoff is er niks veranderd ten opzichte van het allereerste stikstofdebat. De CDA-achterban heeft nu wel gezien dat de fractie heeft geprobeerd uitstel te krijgen, hoewel getalsmatig tevoren al vastlag dat dat niet zou lukken. Met de toezegging van Grashoff dat er met 1 april kan worden geschoven kan de fractie wachten op de vergadering van 13 december en hopen dat daar wat ruimte wordt geschapen voor de Brabantse boeren.

De PVV diende vrijdag als eerste een motie in om de datum van 1 april van tafel te halen. Dat was te verwachten. De spanning in het Brabantse parlement steeg toen coalitiepartner CDA datzelfde deed. Dat was niet de eerste keer. Op 25 oktober gebeurde dat ook en waren alle ogen op het CDA gericht. Zou de partij de bom die zij onder het college legde laten ontploffen? Na de toezegging van gedeputeerde Grashoff toen, dat hij in december met nieuwe voorstellen komt, bond het CDA in. De partij stemde zelfs tegen een PVV-motie om de datum te schrappen.

Tweede bom

Vervolgens ontstak een deel van de CDA-achterban in woede. De fractie eiste daarna onder druk van de lokale partijleiders toch dat 1 april van tafel ging. De dag nadat die tweede bom was gelegd volgde een emotionele partijvergadering en sloten de CDA’ers elkaar weer in de armen. De verwachting was dat de fractie op 13 december de daad bij het woord zou voegen als er weer een stikstofdebat wordt gevoerd.

Maar vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling kroop het CDA alweer uit het schuttersputje en bracht de motie om uitstel in stelling. Gedeputeerde Grashoff zei dat het college de motie van het CDA niet zou uitvoeren als die al zou worden aangenomen. De CDA-gedeputeerden Van der Sloot en Bergsma bleken het daar mee eens.

Grashoff vertelde wel dat de datum van 1 april niet in beton is gegoten. “Als de zorgvuldigheid er om vraagt dat er aan die datum van 1 april getornd moet worden dan sluit ik niet uit dat dat gebeurt", zei de gedeputeerde.

'Het valt ons zwaar'

Bij het CDA sloeg de twijfel weer toe. De partij vroeg een uur schorsing en kreeg een half uur. Toen CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon het spreekgestoelte beklom kon je een speld horen vallen. “Het valt ons zwaar”, zei ze. “Het antwoord van gedeputeerde Grashoff is niet voldoende. Heel het land staat op z’n kop en Brabant blijft bij de eigen deadline. Dat dragen wij niet”.

Haar partij diende de motie in om uitstel af te dwingen. Die haalde het niet. Het CDA gaat nadenken.

Waar vriend en vijand in Provinciale Staten met stijgende verbazing naar het CDA kijkt is de boerenorganisatie ZLTO positief. Die vindt dat het CDA haar belofte waarmaakt om de datum van 1 april van tafel te krijgen. Op 13 december zullen de boeren samen met het CDA hun stem weer bij het provinciehuis laten horen, laat de ZLTO weten.