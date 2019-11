COA zoekt 5000 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers in 2020, ‘Ook in gesprek met Oisterwijk’

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is dringend op zoek naar vijfduizend nieuwe opvangplekken voor asielzoekers in 2020. De huidige opvangcentra zitten vol en sinds de zomer komen er meer asielzoekers naar Nederland.

Het COA roept de hulp van gemeenten in en is ook bezig om tien aflopende contracten van huidige opvanglocaties verlengen. “Daarvoor zijn we onder meer in gesprek met de gemeente Oisterwijk”, zegt een woordvoerder van het COA. Verder wil het COA mogelijk weer een beroep doen op vakantieparken. De woordvoerder COA zegt dat ‘de nood hoog is’.

Evenredig

Naast de aanwas van asielzoekers verloopt het afhandelen van asielvragen traag door personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het COA vangt momenteel 26.524 asielzoekers op.

Het is de bedoeling dat de extra aanwas van vijfduizend asielzoekers evenredig wordt verdeeld over land. “Dat is in ieder geval het voornemen, maar is natuurlijk afhankelijk van het aantal beschikbare opvanglocaties. Daarover zitten we rond de tafel met gemeentes.” Meer kan de woordvoerder er nog niet over zeggen.

Commissaris van de Koning

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft de commissarissen van de Koning gevraagd gemeenten bij elkaar te roepen om samen af te spreken waar asielzoekers terechtkunnen. Dat werkte bij de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 heel goed, zegt Broekers, al is de situatie nog 'niet te vergelijken met die van destijds'.

De IND heeft nog wel twee jaar nodig om de wachttijden in te lopen, verwacht het COA. Volgend jaar en het jaar erop moeten asielzoekers nog langer in azc's op uitsluitsel wachten dan de bedoeling is.