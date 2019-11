Kijk hier de start van het carnavalsseizoen terug

Jordy en Christel parkeerden het Brabants Buske voor de Sint-Jansbasiliek. Vanaf de Parade volgden ze de officiële opening van het carnaval om 11.11 uur.

Zo win je kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf

Zonder 3 Uurkes Vurraf is carnaval niet compleet. Traditiegetrouw is het ook dit jaar de opening van het carnaval op vrijdag 21 februari 2020. De kaarten voor 3 Uurkes zijn niet te koop maar kun je winnen, bijvoorbeeld door je aan te melden voor de loting. De inschrijving voor de loting startte op maandag 11 november om 11.11 uur. Lees hier alles over de kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf.

3 Uurkes Vurraf!

Carnaval is van vrijdag 21 februari tot en met dinsdag 25 februari 2020. Alles over het feest der feesten lees je op onze themapagina over carnaval.