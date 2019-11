Omroep Brabant trapt LIVE het carnavalsseizoen af én geeft kaartjes weg voor 3 Uurkes Vurraf

DEN BOSCH -

Welkom in het nieuwe carnavalsseizoen! Het is d’n Elfde van d’n Elfde en natuurlijk is Omroep Brabant er als de kippen bij om de start van heel veel leut mee te maken. Maandag vanaf 11.00 uur zijn we in Den Bosch. Het kan helemaal jouw dag worden, want we geven ook meteen maar weer een aantal felbegeerde kaartjes weg voor ons mooie feest 3 Uurkes Vurraf. Ben jij er straks bij?