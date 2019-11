Heeft CDA eigen gedeputeerden in afgrond gegooid? 'Wij staan achter onze boeren'

Statenlid voor het CDA Tanja van de Ven-Vogels zegt zich te realiseren dat de twee opgestapte gedeputeerden mede de motie van het CDA zijn opgestapt. Daarmee refereerde ze aan het standpunt van de christendemocraten over de stikstofcrisis.

“De motie die wij ingediend hadden, ging over dat wij voor uniform landelijk beleid willen gaan en dat staat niet in het coalitieakkoord en daardoor hebben zij hun conclusie getrokken”, doelend op de opgestapte Marianne van der Sloot en Renze Bergsma.

Zij besloten de handdoek in de ring te gooien omdat zij zich in een spagaat voelden. Ze konden het standpunt van hun eigen partij niet verenigen met het coalitieakkoord. Daarin staat dat de boeren op 1 april een vergunning moeten aanvragen om aan strengere Brabantse milieueisen te voldoen. Vanwege die spagaat vinden de twee dat ze niet verder kunnen.

In de afgrond

Op de vraag of het CDA hun eigen gedeputeerden nu in de afgrond hebben gegooid, gaf Van de Ven-Vogels een ontwijkend antwoord. “Wij zijn achter onze boeren gaan staan”, antwoordde ze. “En achter de samenleving van Brabant.”