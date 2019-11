Heeft het CDA zijn eigen gedeputeerden in de afgrond geduwd? 'Wij staan achter onze boeren'

“In onze motie staat dat we voor een uniform landelijk stikstofbeleid willen gaan, dat staat niet in het coalitieakkoord." De partij eist dat de datum van 1 april, waarop de boeren een vergunning moeten aanvragen om aan de strengere Brabantse milieu-eisen te voldoen, van tafel gaat. De andere coalitiepartijen willen dit niet.

Omdat de gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma het bestuursakkoord van de Brabantse coalitie hebben ondertekend en hun partij dat niet meer ondersteunt, besloten zij de handdoek in de ring te gooien. Ze konden het CDA-standpunt niet verenigen met hun rol van gedeputeerde.

LEES OOK: CDA gokte en verloor, boeren blijven met lege handen achter [ANALYSE]

In de afgrond

Op de vraag of het CDA zijn eigen gedeputeerden nu in de afgrond heeft geduwd, gaf Van de Ven-Vogels een ontwijkend antwoord. “Wij zijn zij-aan-zij gaan staan met onze agrariërs en achter de samenleving van Brabant.”