Breakdancer Menno van Gorp pakt derde WK-titel en schrijft geschiedenis

Breakdancer uit Tilburg op weg naar WK breakdance in India

Breakdancer Menno van Gorp (30) is voor de derde keer wereldkampioen breakdance. Hij pakte de titel zaterdagavond in het Indiase Mumbai.

Van Gorp werd in 2014 en 2017 ook al wereldkampioen. Hij is de eerste breakdancer ooit die de titel drie keer pakt.

De dertiger was een van de oudste deelnemers. De leeftijd van de Tilburgse danser zegt echter niet alles, zei hij vooraf al tegen Omroep Brabant. “Mensen die er even in hoppen begrijpen misschien niet meteen wat ik doe met mijn bewegingen. Maar ik denk dat ik bij de echte kenners van de dans wel de favoriet ben.”

De breakdancer hoopt in 2024 mee te kunnen doen met de Olympische Spelen, wanneer het onderdeel voor de eerste keer geprogrammeerd staat.

LEES OOK: Breakdancer Menno van Gorp droomt van historische WK-titel: ‘Ik wil geschiedenis schrijven’