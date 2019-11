Agenten aangevallen die ruzie in Tilburg willen sussen: 'We hebben ons flink moeten verdedigen'

Een agent is zaterdagnacht in zijn gezicht geslagen toen hij met collega's probeerde een opstootje op de Korte Heuvel in Tilburg te sussen. De mensen keerden zich tegen de agenten. "Wij hebben ons met de wapenstok flink moeten verdedigen."

Ook op de Paleisring was het raak. Daar zag een agent een dronken man een auto instappen en wegrijden. Toen die hem wilde laten stoppen, werd hij bijna omvergereden. De automobilist heeft een proces-verbaal gekregen. "Het was niet de eerste keer dat hij zoiets deed en hij zat nog in zijn proeftijd", laat een politiewoordvoerder weten.

Ergens anders werd een beveiliger in zijn gezicht geslagen.

Ziekenhuis

Ook vrijdagnacht werd een agent in het centrum van Tilburg in het gezicht geslagen. Dit gebeurde toen die probeerde een jongen aan te houden die overlast veroorzaakte. Een collega die wilde helpen, kwam tijdens deze arrestatie lelijk ten val en moest naar het ziekenhuis. gebracht worden.

"Inmiddels is deze jongen alweer vrijgelaten", laat Koen Simmers van de Nederlandse politiebond op Twitter teleurgesteld weten. "Hij kreeg een dagvaarding."

'Het geweld tegen de politie groeit'

Simmers benadrukte een kleine maand geleden al dat daders in dit soort gevallen een veel zwaardere straf zouden moeten krijgen. Destijds deed hij dit na een weekend waarin hulpverleners in de regio Midden- en West-Brabant vijf keer te maken kregen met geweld en bedreigingen.

De ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker kwamen na dat weekend, waarin het ook in andere plaatsen in Nederland raak was, met een wetsvoorstel om buitensporig geweld tegen agenten, ambulancemedewerkers en brandweermensen een halt toe te roepen. Grapperhaus noemde de gebeurtenissen in dat weekend 'allang geen incident meer'. "Het geweld tegen de politie groeit." Dat vindt hij 'volstrekt onacceptabel'. "Wie hulpverleners belaagt, verdient een celstraf. Altijd, gegarandeerd."

Maar Simmers benadrukt dat als de dader een celstraf van maar twee dagen krijgt in plaats van een werkstraf van 180 uur, het natuurlijk geen zin heeft. "Twee weken lijkt me meer gepast."