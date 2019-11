'Hans Verèl zit voor altijd in m'n hoofd', Jan van Grinsven is overleden trainer nog steeds dankbaar

De trainer die historie schreef door in 1986 met RBC Roosendaal de finale van het KNVB-bekertoernooi te bereiken, is dit weekend overleden. Hij werd 66 jaar oud en was al langere tijd ernstig ziek. Doelman Jan van Grinsven haalt herinneringen aan hem op.

Het bereiken van de bekerfinale met RBC Roosendaal, waarin het Ajax van Johan Cruijff met 3-0 te sterk bleek, was een hoogtepunt in de carrière van Verèl. Hij begon zijn trainersloopbaan in 1978 bij FC Den Bosch waar hij zes jaar bleef en werkte in totaal bij vijf Brabantse voetbalclubs.

Na zijn periodes bij FC Den Bosch en RBC stond hij aan het roer bij NAC Breda en RKC Waalwijk en was hij vijf jaar assistent-trainer bij Willem II. In die periode plaatste de Tilburgse voetbalclub zich voor de Champions League. Na het ontslag van hoofdcoach Co Adriaanse was hij in Tilburg ook even interim-coach.

'Hij koos voor de jonge keeper'

Bij FC Den Bosch werkte doelman Jan van Grinsven drie jaar samen met Verèl. Hij herinnert zich hem als een zeer jonge, ambitieuze trainer. Verèl was ook degene die Van Grinsven liet debuteren in het betaald voetbal: in 1983, vlak voor het begin van de nacompetitie.

"Door een blessure bij mijn concurrent Hans van der Pluijm kwam ik erin en we promoveerden", vertelt Van Grinsven. "Ik kan me nog herinneren dat we voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd in de Eredivisie samen bij Verèl moesten komen. Toen vertelde hij dat hij het seizoen zou starten met mij in het doel. Dat was voor Van der Pluijm en voor mij een verrassing. Ik ging er vanuit dat hij zou kiezen voor de ervaring. Maar hij koos voor de jonge keeper en dat was mijn geluk. Mede door Verèl heb ik zoveel wedstrijden in het betaald voetbal kunnen spelen. Natuurlijk moet je zelf ook kwaliteiten hebben, maar je moet in het betaald voetbal het geluk hebben dat een trainer het in je ziet zitten. Dus die naam van Verèl blijft voor altijd in mijn hoofd zitten."

De wedstrijd tussen Willem II en PSV werd zondag voorafgegaan door een minuut stilte voor Hans Verèl.