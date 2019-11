Mathieu van der Poel blijft Belgen voor en pakt derde Europese titel in het veld

Mathieu van der Poel is in het Italiaanse Silvelle voor de derde keer op rij Europees kampioen veldrijden geworden. Het was pas zijn tweede optreden in de modder van dit seizoen. Toch startte Van der Poel als superfavoriet. Die rol maakte hij dus waar door opnieuw de titel te pakken.

Makkelijk had Van der Poel het niet tijdens de wedstrijd. Hij moest hard werken voor de kampioenstrui. Op het lastige modderige parcours nam de veldrijder het vooral op tegen de concurrentie uit België. Lange tijd zat iedereen dicht bij elkaar. Tot de laatste ronde. Daar wist Van der Poel met een ultieme versnelling los te komen en zo het goud te bemachtigen.

De Belg Eli Iserbyt zat hem lange tijd op de hielen, maar kon er niet meer voorbij. Hij eindigde als tweede en pakte het zilver. Diens landgenoot Laurens Sweeck finishte als derde en verdiende het brons.

Uitdagingen

Voorafgaand aan het veldrijseizoen kondigde alleskunner op de fiets Van der Poel al aan dit seizoen veel minder dan andere jaren in het veld actief te zijn. Met onder meer enkele voorjaarsklassiekers op de weg en in de zomer de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio, heeft hij verschillende andere uitdagingen.

Zijn eerste cross van dit seizoen, afgelopen zondag in het Belgische Ruddervoorde, werd ook al een prooi voor Van der Poel. Bij de Europese titel hoort de speciale kampioenstrui. Het is echter maar de vraag of Van der Poel die trui dit seizoen zal dragen. Zo lang hij wereldkampioen veldrijden is, rijdt hij immers in de regenboogtrui.

Eerder op de zondag won Yara Kastelijn al goud bij de dames. De ijzersterke veldrenner uit Neerkant was veel te sterk voor haar concurrenten en kwam met een voorsprong van twaalf seconden op nummer twee, over de streep.

