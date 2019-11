‘Het is ongelooflijk!’, Yara Kastelijn wint EK veldrijden na indrukwekkende solo

Brabant heeft er weer een Europees kampioen bij. Yara Kastelijn was zondag, tamelijk verrassend, de beste bij de EK veldrijden in Italië. Ze reed in Silvelle solo naar het goud. ‘Het is ongelooflijk!’

De 22-jarige renster uit Neerkant nam in de eerste ronde al afstand van haar concurrenten en kwam met een voorsprong van 12 seconden op de Italiaanse Eva Lechner over de meet.

Kastelijn gold vooraf meer als een outsider voor de titel. De Brabantse brak dit seizoen door bij de elitevrouwen met winst in de Superprestige in Gavere. Ook won ze de zware Koppenbergcross.

IJzersterk

"Het is ongelooflijk. Ik heb al mijn doelen voor dit seizoen al bereikt", jubelde Kastelijn na de race. "Ik was vooraf bang dat het modderige parcours te zwaar was voor mij, maar het was behoorlijk opgedroogd toen de wedstrijd begon en ik voelde me ijzersterk. Ik ben in de eerste ronde voluit gegaan en heb er vooral op gelet dat ik in de goede sporen bleef rijden."