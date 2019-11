Frits Spits had 't zo graag aan z'n vrouw Greetje willen vertellen: 'Ik ben radiomaker van de eeuw'

Frits Spits over zijn overleden vrouw Greetje in het programma KRAAK. (Foto: omroep Brabant)

De in Eindhoven geboren radiomaker Frits Spits (71) werd afgelopen week bij het 100-jarig bestaan van de radio gekozen tot 'radiomaker van de eeuw'. "Ik kan het mijn Greetje niet meer vertellen, was het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde", vertelde hij zondag in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. Na een ziekbed van vijf weken overleed ze vorig jaar aan longkanker.

Even was Frits niet meer te horen op de radio. "Ik ben mijn hele carrière al omgeven door liedjes. Als er dan zoiets ingrijpends gebeurt als een overlijden, dan lijkt ieder liedje op jou van toepassing. Ik ben gaan schrijven over mijn gemis en over Greetje, daar kwamen als vanzelf toepasselijke liedjes bij. Met die liedjes werd het boek 'Alles lijkt zoals het was' door Frits bijna als vanzelf geschreven. Vorige maand kwam het uit.

Boek

Zijn boek wordt goed ontvangen en na een maand moet er al een tweede druk bij komen. Tegenwoordig is Frits Ritmeester, zoals hij eigenlijk heet, nog wekelijks te horen op zaterdag in het programma De Taalstaat. "Het is misschien wel mijn beste programma ooit", zegt hij in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. "Hier komt alles waar ik van hou samen: muziek, taal en journalistiek."

De zuidelijke tongval heeft de radiopresentator al lang verbannen. "Misschien is hij er zelfs nooit geweest, want mijn ouders komen niet uit Brabant. Maar zodra ik door Eindhoven wandel voel ik me thuis. Hier kom ik vandaan. Ik hou van deze stad, misschien wel juist omdat hij zo lelijk is. Ik vind het taaltje zo heerlijk zacht."

Onwerkelijk

Dat Frits zich 'radiomaker van de eeuw mag noemen', voelt onwerkelijk. "Het is net alsof het niet over mij gaat. Zelf had hij gekozen voor Edwin Evers als radiomaker van de eeuw."